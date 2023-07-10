Каррера: «Если поступит стоящее предложение, с удовольствием вернусь в РПЛ»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, находящийся в настоящий момент без клуба, заявил, что не против вернуться в Россию.

«Если поступит стоящее предложение, я с удовольствием вернусь в чемпионат России», — цитирует Карреру «РБ Спорт».

Напомним, последним местом работы итальянского специалиста был клуб «Бари», который он покинул ещё в апреле 2021 года. По словам Карреры, взять столь длительную паузу в карьере его вынудила личная проблема. Специалист признался, что уже успел соскучиться по тренерской работе.

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. Под руководством итальянского тренера «красно-белые» выиграли чемпионат России.