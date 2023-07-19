Левый защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва не перейдёт в московский «Спартак» в нынешнее трансферное окно.

Согласно сведениям итальянских ресурсов, «Сассуоло» окончательно решил сохранить 25-летнего футболиста в своих рядах. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», руководство «нероверди» планирует продлить контракт бразильца, чтобы продать его на более выгодных условиях. Кроме того, клуб не был удовлетворён предложением «Спартака» на сумму в 8 млн евро. Известно также, что на данный момент «Сассуоло» не нуждается в продаже кого-либо из своих игроков.

Действующий договор Рожерио истекает в 2024 году. В минувшем сезоне он провёл 36 матчей в Серии А, отметившись тремя голевыми передачами.