«Црвена Звезда» отклонила предложение московского «Спартака» по трансферу 22-летнего защитника команды Страхиньи Эраковича.

Как сообщает Sport24, на данный момент клубы не могут договориться по сумме сделки. Диалог между «Спартаком» и «Црвеной» продолжается. Ранее в СМИ появилась информация, что «красно-белые» согласовали контракт с Эраковичем, а покупка обойдется игрока им в семь миллионов евро.

В минувшей кампании футболист появился на поле в 47 матчах во всех турнирах и стал автором двух результативных передач. Действующий контракт Эраковича с сербским клубом рассчитан до 2026 года.

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