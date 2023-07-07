Бывший менеджер сборной России Оресте Чинквини поделился мнением о дальнейших перспективах экс-главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Напомним, в настоящий момент 50-летний специалист возглавляет команду итальянской Серии Б «Венецию».

По мнению Чинквини, работа в «Спартаке» стала отличным опытом для Ваноли. При этом менеджер отметил, что сейчас любому итальянскому тренеру будет непросто вернуться в Россию.

«Мне пока сложно говорить о том, насколько большое будущее его ждёт. Прошлый сезон был очень важным как для Ваноли, так и для всей «Венеции». Если в этом он выйдет в Серию А, он может серьёзно повысить свои акции», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Напомним, Ваноли возглавлял «Спартак» в период с декабря 2021 по июнь 2022 года. Под его руководством «красно-белые» впервые за 19 лет стали обладателями Кубка России.