Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо высказался о возможном переходе в московский клуб защитника «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса.

По мнению испанского специалиста, 27-летнему колумбийцу будет непросто адаптироваться в России.

«Санчес — это хороший игрок, но сложно сказать, окажется ли он удачным трансфером для «Спартака». Всё зависит от адаптации в новой стране, лиге», — цитирует Рианчо «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча, не сумев отметиться в них результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Колумбии в 15 миллионов евро.