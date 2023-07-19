Руслан Литвинов: «Не рассматриваю предложения от российских клубов»

Один из самых талантливых игроков сегодняшнего «Спартака», центральный полузащитник Руслан Литвинов заявил, что не будет даже рассматривать предложения от других клубов из России.

«Я сейчас играю за «Спартак» и не думаю о каких-то деньгах. Если российские клубы будут делать мне предложения, я не буду их рассматривать. Моя команда – «Спартак», - заявил Литвинов в комментарии «РБ Спорт».

Что касается зарубежных предложений, игрок отметил, что не против их рассматривать, так как играть в топовом европейском чемпионате – мечта любого профессионального футболиста.