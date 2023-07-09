Канчельскис: «Промес завершит карьеру в «Спартаке»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем Квинси Промеса в составе столичного «Спартака».

«Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», — заявил экс-хавбек российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, будущее нидерландца навсегда связано с московским коллективом, выразив мнение, что Промес проведёт остаток своей карьеры в Российской премьер-лиге.

Напомним, что Квинси выступает за «Спартак» с 2021 года. Контракт одного из лидеров «красно-белых» рассчитан до 2024 года.