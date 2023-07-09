Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канчельскис: «Промес завершит карьеру в «Спартаке»

09 Июля 2023 • 18:37 Комментировать (2)
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о будущем Квинси Промеса в составе столичного «Спартака».

«Квинси любят болельщики, он играет важный роль в истории клуба. Скорее всего, Промес завершит карьеру в «Спартаке», у него других вариантов нет, учитывая непонятную историю с уголовным делом в Нидерландах», — заявил экс-хавбек российской сборной, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По его мнению, будущее нидерландца навсегда связано с московским коллективом, выразив мнение, что Промес проведёт остаток своей карьеры в Российской премьер-лиге.

Напомним, что Квинси выступает за «Спартак» с 2021 года. Контракт одного из лидеров «красно-белых» рассчитан до 2024 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Канчельскис Квинси Промес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
09 Июля 2023 в 20:33
завиршыть кареру он должон на шконки прикованый нарушниками..))
kostet
09 Июля 2023 в 19:32
А должен завершить на нарах.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Июля
21:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» не сможет составить конкуренцию «Зениту» — Шмаров
21:21 · Россия. Премьер-лига
«При любом тренере «Спартак» ужасно смотрится в обороне» — Колосков
20:45 · Россия. Первая лига
Тарханов считает, что Бердыев может вывести махачкалинское «Динамо» в РПЛ
20:37 · Россия. Премьер-лига
Игрок ЦСКА Лукин рассказал, знает ли он про возможный уход Медины в «Спартак»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Карраскаля отреагировал на слухи об интересе к игроку со стороны «Спартака»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Личка: Мне не ставили задачу выиграть чемпионство
19:41 · Россия. Премьер-лига
Гладилин надеется, что Санчес сможет заменить Жиго в «Спартаке»
19:10 · Россия. Премьер-лига
Широков считает, что у «Краснодара» проблема с характером
19:01 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» разгромил «СКА-Хабаровск» в товарищеском матче
18:39 · Россия. Первая лига
У Бердыева бессрочный контракт с махачкалинским «Динамо» 1
18:37 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Промес завершит карьеру в «Спартаке» 2
18:22 · Россия. Первая лига
Рианчо: «Бердыев — великий тренер»
18:13 · Россия. Первая лига
Бердыев — новый главный тренер махачкалинского «Динамо» официально
17:54 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили высказался о травме Тавареша
17:42 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» сделал официальное предложение «Тоттенхэму» по трансферу Санчеса
Все новости
Рекомендуем