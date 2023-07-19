В «Оренбурге» сообщили, что не планируют подписывать новичков

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев в очередной раз ответил на вопрос о трансферных планах команды.

«На данный момент никаких трансферов мы не планируем. Начнем и посмотрим, как все будет. Не исключаем, что может кого-нибудь рассмотрим и возьмем, если появится хороший вариант», — заявил функционер «РБ Спорту».

«Оренбург» завершил прошлый сезон на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков. Напомним, этим летом команду покинул Марцел Личка, а его место занял Иржи Ярошик.

В первом туре нового сезона РПЛ «Оренбург» попробует отобрать очки у московского «Спартака». Матч состоится 23 июля и начнется в 17:30 по столичному времени.