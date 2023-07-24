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Арбитв Федотов оценил судейство в матче «Спартака» и «Оренбурга»

24 Июля 2023 • 21:23 Комментировать (1)
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе судейской бригады в матче «Спартака» и «Оренбурга».

Федотов отметил, что Артём Чистяков продемонстрировал отличную работу в данном матче.

Тем не менее, Федотов указал на одну ситуацию, которую Чистяков мог не увидеть. На 34-й минуте игрок «Спартака» совершил блокировку соперника, который убегал в опасную зону, что могло привести к перспективной атаке «Оренбурга». Однако, судья не показал желтую карточку за срыв перспективной атаки.

«Такое бывает. Чистяков – недооцененный арбитр», – сказал Федотов изданию «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Игорь Федотов Оренбург
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Комментарии (1)
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TEREX
24 Июля 2023 в 21:31
щас верти газ винтиль фсё фсем абъиснит..)) как нада судить..как ни нада судить..))
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