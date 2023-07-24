Арбитв Федотов оценил судейство в матче «Спартака» и «Оренбурга»

Бывший арбитр Игорь Федотов поделился своим мнением о работе судейской бригады в матче «Спартака» и «Оренбурга».

Федотов отметил, что Артём Чистяков продемонстрировал отличную работу в данном матче.

Тем не менее, Федотов указал на одну ситуацию, которую Чистяков мог не увидеть. На 34-й минуте игрок «Спартака» совершил блокировку соперника, который убегал в опасную зону, что могло привести к перспективной атаке «Оренбурга». Однако, судья не показал желтую карточку за срыв перспективной атаки.

«Такое бывает. Чистяков – недооцененный арбитр», – сказал Федотов изданию «Чемпионат».