Ловчев — о переходе Эраковича в «Зенит»: «Сработали финансовые отношения «Црвены Звезды» с «Газпромом»

Бывший игрок «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал сорвавшийся переход защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича в стан «красно-белых». По данным СМИ, 22-летний сербский футболист в ближайшее время присоединится к «Зениту».

«То, что сорвался переход Эраковича, — ну это логично. Сработали финансовые отношения «Црвены Звезды» с «Газпромом», — в Питере просто не дали шанса усилить команду-конкурента», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что Эракович уже прибыл в Санкт-Петербург. 20 июля «Зенит» планирует официально объявить о подписании игрока.

Переход Эраковича обойдется «сине-бело-голубым» в 7 млн евро, а оклад футболиста составит 1,1 млн евро в год.