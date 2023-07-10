Медина: «Буду честно биться за «Спартак»

Новичок московского «Спартака» Хесус Медина поделился комментарием после перехода в стан «красно-белых» из ЦСКА.

«Такой переход не назовешь привычным, но я был рад, когда агент сказал мне о варианте с таким большим клубом. Это российский гранд. Я надеюсь, что меня примут с уважением, потому что буду честно биться за клуб», — сказал Медина на YouTube-канале «красно-белых».

По мнению парагвайского футболиста, у него сложатся хорошие отношения со всеми поклонниками «Спартака».

Контракт Медины с «народной командой» подписан до лета 2026 года. По информации СМИ, «красно-белые» выложили за трансфер игрока 6 миллионов евро. Еще один миллион ЦСКА может получить в качестве бонуса.

«Спартак» объявил о трансфере Медины из ЦСКА