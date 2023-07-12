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Гладилин считает, что «Спартак» зря подписал Бонгонда

12 Июля 2023 • 18:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал трансфер нападающего Тео Бонгонда из «Кадиса» в стан «красно-белых».

«Бонгонда играл в «Кадисе» — команда второй десятки чемпионата Испании. Но это не показатель, что он хороший игрок, потому что перед этой командой не ставились большие задачи», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартаку» не стоило приобретать игроков в атаку, ведь сейчас у команды уже перебор атакующих футболистов.

«Красно-белые» заплатили испанскому клубу порядка семи миллионов евро за 27-летнего вингера. В СМИ отмечалось, что «Кадис» может получить дополнить три миллиона евро в качестве бонуса.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Гладилин Тео Бонгонда
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