Гладилин считает, что «Спартак» зря подписал Бонгонда

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал трансфер нападающего Тео Бонгонда из «Кадиса» в стан «красно-белых».

«Бонгонда играл в «Кадисе» — команда второй десятки чемпионата Испании. Но это не показатель, что он хороший игрок, потому что перед этой командой не ставились большие задачи», — приводит слова Гладилина «Чемпионат».

По мнению эксперта, «Спартаку» не стоило приобретать игроков в атаку, ведь сейчас у команды уже перебор атакующих футболистов.

«Красно-белые» заплатили испанскому клубу порядка семи миллионов евро за 27-летнего вингера. В СМИ отмечалось, что «Кадис» может получить дополнить три миллиона евро в качестве бонуса.