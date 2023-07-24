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Игрок «Спартака» Чернов: Потенциальному новичку придётся постараться, чтобы вытеснить меня

24 Июля 2023 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
3:2
Оренбург
окончен

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о конкуренции в команде.

«Переживаю за свое отсутствие в стартовом составе, но в то же время поддерживаю ребят. Никуда не хочу уходить. Мое место в «Спартаке». Если кто-то к нам придет, то ему надо постараться, чтобы вытеснить меня», — заявил Чернов Sport24.

В матче первого тура нового сезона чемпионата России «красно-белые» одержали победу над «Оренбургом» со счетом 3:2. В этой встрече Чернов на поле не появился.

27-летний футболист выступает за «Спартак» с февраля 2022 года. Трудовой договор Чернова с «красно-белыми» рассчитан до конца 2026 года.

Если верить СМИ, то «Спартак» ведет активные поиски нового центрального защитника. Один из потенциальных новичков — игрок «Тоттенхэма» Давинсон Санчес.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Чернов
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