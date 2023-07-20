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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Якубко: «У Ярошика всё получится в РПЛ»

20 Июля 2023 • 15:01 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший форвард пермского «Амкара» и «Москвы» Мартин Якубко считает, что у нового главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика получится показать с его командой неплохой результат в чемпионате России.

«Наблюдал за ним в Чехии, разговаривал с друзьями, следящими за чешским футболом и все довольны его работой. Пусть и мегауспехов он не добился, но у него и не было такой команды, чтобы говорить о чемпионстве или титулах. Думаю, у него всё получится в Оренбурге», - делится Якубко с «РБ Спорт», добавляя, что Ярошику понадобится немного времени на адаптацию.

Напомним, что этим летом бывший игрок столичного ЦСКА и «Челси» сменил на посту главного тренера южноуральцев Марцела Личку.

Первый официальный матч «Оренбург» под руководством Ярошика проведёт 23 июля, в это воскресенье. Команду ждёт непростой выезд в Москву на игру со «Спартаком».

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Евро-Футбол.Ру,
Иржи Ярошик Оренбург
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