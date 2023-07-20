Якубко: «У Ярошика всё получится в РПЛ»

Бывший форвард пермского «Амкара» и «Москвы» Мартин Якубко считает, что у нового главного тренера «Оренбурга» Иржи Ярошика получится показать с его командой неплохой результат в чемпионате России.

«Наблюдал за ним в Чехии, разговаривал с друзьями, следящими за чешским футболом и все довольны его работой. Пусть и мегауспехов он не добился, но у него и не было такой команды, чтобы говорить о чемпионстве или титулах. Думаю, у него всё получится в Оренбурге», - делится Якубко с «РБ Спорт», добавляя, что Ярошику понадобится немного времени на адаптацию.

Напомним, что этим летом бывший игрок столичного ЦСКА и «Челси» сменил на посту главного тренера южноуральцев Марцела Личку.

Первый официальный матч «Оренбург» под руководством Ярошика проведёт 23 июля, в это воскресенье. Команду ждёт непростой выезд в Москву на игру со «Спартаком».