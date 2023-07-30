Хлусевич — о первых голах за «Спартак»: «Невероятные эмоции»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич поделился эмоциями после двух забитых мячей в ворота «Оренбурга». Эти голы стали для него первыми в футболке «красно-белых».

Матч первого тура чемпионата России завершился победой «Спартака» со счетом 3:2. Автором еще одного гола в составе столичного клуба стал Виктор Мозес.

«Невероятные эмоции. Хотя самая безумная реакция была даже не у меня, а у партнеров по команде — и на поле, и после матча. Такое ощущение, что они ждали этого даже больше, чем я», — приводит слова Хлусевича официальный сайт «красно-белых».

Футболист отметил, что для него было очень важно отметиться первым забитым мячом за «Спартак», этот гол позволил ему немного успокоиться и справиться с давлением.

Напомним, 22-летний Хлусевич выступает за «Спартак» с января 2022 года. В составе столичной команды он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, забил два гола и стал автором восьми ассистов.