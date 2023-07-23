Типичный «Спартак»: Вести игру, создать себе проблемы и вырвать победу в компенсированное время

«Спартак» в привычном нервном стиле вырвал победу у «Оренбурга». Ведя, а потом и проигрывая по ходу встречи, «красно-белые» в компенсированное время забили и набрали три очка.

В воскресенье в борьбу в Премьер-лиги вступил «Спартак». Столичный клуб на домашней арене принимал «Оренбург» и хотел подкрепить амбиции удачным стартом. «Красно-белые» успели совершить до начала чемпионата два крупных трансфера, сделав заявку на самые высокие места. «Оренбург» же сумел сохранить лидеров, также укрепил состав, но сменил тренера. Матч в Москве стал дебютным для экс-полузащитника ЦСКА Иржи Ярошика на посту наставника уральцев.

«Спартак» пытался начать матч активнее, но «Оренбург» не собирался отсиживаться, а остро отвечал. Сначала «красно-белые» неудачно разыграли угловой, и уральцы убегали в контратаку «три в одного», но разыграть не смоги. Затем после навеса справа Мансилья бил слёту, но в створ не попал. После этого «Спартак» создал голевой момент. Мозес покатил мяч в левую зону чужой штрафной, где один был Хлусевич. Защитник нанёс обводящий удар в дальний угол, но Перес успел подстраховать вратаря и выбил футбольный снаряд на угловой. После подачи корнера Зобнин то ли бил в дальний угол, то ли делал скидку, но в итоге в створ не попал.

Постепенно к середине тайма «Спартак» забрал себя мяч и окружил штрафную соперника, зарабатывая угловой за угловым. Однако ничего путного из этого извлечь «красно-белым» не получалось. «Оренбург» пытался отвечать контратаками, но они также острыми не выходили. На 27-й минуте москвичи вновь упустили шанс открыть счёт. После розыгрыша первого углового Мартинс сделал скидку в центр, откуда Зобнин нанёс удар боковыми божницами, но гостей на этот спас Воробьёв. После второго корнера Литвинов сбрасывал мяч на дальнюю штангу, куда уже летел Дуарте, но Сысуев спас команду, прервав передачу. Затем Зиньковский справа ворвался в штрафную и пробил в ближний угол, но вратарь «Оренбурга» вновь выручил.

За десять минут до конца первого тайма команды обменялись острыми моментами. Сначала Мартинс обрезался на своей половине, и «Оренбург» вывалился в атаку «два в одного», но сам же люксембуржец успел вернуться назад и прервать передачу. В ответной атаке у гостей вновь провалился правый фланг обороны в штрафной, но после передачи Промеса удар Хлусевича из центра был заблокирован. После углового хозяева едва не сотворили шедевр. Хлусевич на правом углу штрафной перебросил мяч через соперника, сделал разворот на 360 градусов и бил в дальний угол, но Сысуев в падении спас, а Литвинов не смог сыграть на добивании. Почти тут же Полуяхтов навесил справа в район одиннадцатиметровой отметки, откуда Воробьёв головой пробил в противоход Максименко, но хозяев спасла штанга.

Прямо перед завершением первого тайма Сысуев едва не привёз гол в свои ворота. Вратарь «Оренбурга» долго готовился, чтобы выбить мяч, и его накрыл Мелёшин, но футбольный снаряд от ноги форварда прокатился мимо створа. Буквально тут же «Спартак» всё же открыл счёт. После ещё одной массированной атаки хозяев Зобнин сделал заброс в правую зону штрафной, откуда Зиньковский пяткой сделал пас назад на Промеса. Нидерландец после паузы вырезал передачу на противоположный угол вратарской, где уральцы вновь забыли Мозеса, и нигериец с близкого расстояния уже не промахнулся.

«Оренбург» активно начал второй тайм. Сначала Флорентин бил головой с линии вратарской, но получилось выше цели. Буквально в следующей атаке уральцы результат сравняли. Вера из центра сделал пас правее на Воробьёва, который по минифутбольному подошвой прокатил мяч мимо Дуарте, и, оказавшись с глазу на глаз с Максименко, подсёк футбольный снаряд над ним.

«Спартак» тут же мог вновь выйти вперёд. После вброса аута последовал навес на Мелёшина, который борьбу проиграл. Футбольный снаряд отскочил к Зобнину, который головой направил мяч на угол вратарской, где всё тот же Мелёшин пробил затылком, но в створ не попал. Тут же гости едва не вышли вперёд. После навеса со штрафного Максименко на выходе сыграл плохо, выбив мяч кулаком в Капленко, которого не успевали накрыть, но сам же вратарь хозяев грудью спас ворота.

В середине второго тайма «Спартак» упустил ещё один момент. Промес получил мяч на левом углу штрафной и сделал диагональную передачу вперёд, куда врывался Бонгонда. Однако новичка «красно-белых» опередил Мелёшин, которому бить было неудобно. В итоге молодой форвард подстроиться не смог, и москвичи заработали лишь угловой. После розыгрыша корнера москвичи потеряли мяч, и уральцы убежали в быструю контратаку. Вера сделал пас налево, Флорентин ворвался в штрафную и пробил в дальний угол. Футбольный снаряд, задев штангу, отскочил в сетку.

«Спартак» должен был прибавить, но этого не было. Более того, «Оренбург» имел ещё несколько шансов для развития своих контратак, чтобы вновь наказать хозяев за ошибки в обороне. Когда уже казалось, что «Спартак» начнёт сезон неудачно, Хлусевич всё же сотворил красоту. Бонгонда нашёл защитника на линии штрафной, откуда тот нанёс обводящий удар в дальний верхний угол, забив свой первый гол в составе «Спартаке». Справедливости ради надо признать, что Хлусевичу помог небольшой рикошет от Переса.

Реклама

В оставшееся время обе команды пытались вырвать победу. «Спартак» пытался проводить массированные атаки, в то время как «Оренбург» не отказывался от своих быстрых выпадов. «Красно-белые» за три минуты до конца основного времени заработали опаснейший штрафной, но Промес пробил выше цели.

Казалось, что всё идёт к первой в истории ничьей в матчах между «Спартаком» и «Оренбургом», но в компенсированное время москвичи забили вновь. Хлусевич получил мяч перед штрафной, сделал пас вперёд на Игнатова, а тот пяткой сделал обратную передачу. Защитник «Спартака» оказался с глазу на глаз с Сысуевым и оформил дубль.

«Оренбург» тут же большими силами побежали вперёд, но скорее «красно-белые» могли отличиться ещё раз. Бонгонда получил мяч в штрафной справа и простреливал на дальний угол, где был Мартинс, но Сысуев в падении прервал передачу. Затем Промес справа убегал на рандеву с Сысуевым, но пробил мимо дальнего угла.

Во втором утре Премьер-лиги «Спартак» также сыграет дома и вновь против команды, которую возглавляет эка-футболист ЦСКА, на этот раз в гости приедет «Балтика» Сергея Игнашевича. Правда до этого посреди недели предстоит поездка в Краснодар к одноимённому клубу в рамках Кубка России. «Оренбург» же в рамках второго внутреннего турнира дома примет ЦСКА, а во втором туре отправится в Казань к «Рубину».