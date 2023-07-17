«Спартак» согласовал переход Эраковича

«Спартак» договорился о переходе защитника «Црвены Звезды» Страхиньи Эраковича, сообщает Maxbet Sport.

По информации источника, за 22-летнего серба московский клуб заплатит 7 миллионов евро. Кроме того, «Црвена Звезда» получит 10% от возможной перепродажи Эраковича. Сам футболист подпишет со «Спартаком» трёхлетнее соглашение с возможностью продления ещё на сезон. Также отмечается, что в контракте защитника будет указана сумма отступных, за которую потенциальные покупатели смогут его выкупить.

В минувшем сезоне Эракович провёл за «Црвену Звезду» 47 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Сербии в 9 миллионов евро.