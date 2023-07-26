Кечинов: «Впечатления от игры «Спартака» с «Оренбургом» противоречивые»

Экс-футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов высказался о прошедшем матче против «Оренбурга» в первом туре Премьер-лиги.

«Впечатления от игры «Спартака» с «Оренбургом» в первом туре очень противоречивые. Потому что, как и в прошлом сезоне во втором круге, в атаке команда играет очень ярко, качественно и зрелищно, забивает прекрасные мячи, создаёт комбинации», – заявил бывший нападающий «красно-белых» в интервью изданию «РБ Спорт». Тем не менее, по словам эксперта, «Спартак» продолжает испытывать проблемы в обороне. Кечинов отметил, что не увидел сдвига в этом плане.

Напомним, что «Спартак» выиграл стартовый матч Российской премьер-лиги со счётом 3:2 у «Оренбурга» благодаря голам Виктора Мозеса и Даниила Хлусевича.