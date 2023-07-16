Агент Эраковича подтвердил, что «Спартак» сделал предложение игроку

Зоран Павлович, агент защитника «Црвены Звезды»» Страхиньи Эраковича, ответил на вопрос о возможном переходе его клиента в «Спартак».

Ранее сообщалось, что «красно-белые» предложили сербам семь миллионов евро за 22-летнего игрока.

«Предложение по трансферу Эраковича поступило, мы его рассматриваем», — приводит слова агента Metaratings.

В прошедшем сезоне Эракович появился на поле в 47 матчах с учетом всех турниров, в которых записал в свой актив две результативные передачи.

23 июля «Спартак» проведет первый матч в рамках нового сезона Российской премьер-лиги против «Оренбурга». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.