Червиченко: «Смущает ли, что Белых работал в хоккейном клубе? Только если его обязанности связаны непосредственно с футболом»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Сергея Белых на пост исполнительного директора московского клуба.

Напомним, ранее Белых работал генеральным директором хоккейного клуба «Авангард». По мнению Червиченко, смущать прошлое нового исполнительного директора «Спартака» может лишь в том случае, если его обязанности в московском клубе не ограничиваются административной и хозяйственной деятельностью, а напрямую связаны с футболом.

«Если человек работал в спортивном клубе, то разницу большой назвать нельзя. Наверное, есть там какая-то логика.

Но по каким причинам тащат человека из Омска, не имея такового специалиста в Москве, конкретику уже надо спрашивать у тех, кто занимается этим вопросом», — цитирует Червиченко Rusfootball.info.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата России «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга».