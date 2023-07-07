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Червиченко: «Смущает ли, что Белых работал в хоккейном клубе? Только если его обязанности связаны непосредственно с футболом»

07 Июля 2023 • 15:17 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о назначении Сергея Белых на пост исполнительного директора московского клуба.

Напомним, ранее Белых работал генеральным директором хоккейного клуба «Авангард». По мнению Червиченко, смущать прошлое нового исполнительного директора «Спартака» может лишь в том случае, если его обязанности в московском клубе не ограничиваются административной и хозяйственной деятельностью, а напрямую связаны с футболом.

«Если человек работал в спортивном клубе, то разницу большой назвать нельзя. Наверное, есть там какая-то логика.

Но по каким причинам тащат человека из Омска, не имея такового специалиста в Москве, конкретику уже надо спрашивать у тех, кто занимается этим вопросом», — цитирует Червиченко Rusfootball.info.

В минувшем сезоне «Спартак» занял третье место в турнирной таблице РПЛ. Свой первый матч в новом розыгрыше чемпионата России «красно-белые» проведут 23 июля против «Оренбурга».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Червиченко Сергей Белых
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