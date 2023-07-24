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Коновалов: «Если «Спартак» никого не купит в защиту, будет тяжело» эксклюзив

24 Июля 2023 • 15:46 Комментировать
Динамо Москва
1:3
Краснодар
окончен

Бывший футболист «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги первого тура РПЛ и поделился ожиданиями от нового сезона.

- В первом туре было много неожиданных результатов. Какой удивил больше всех?

- Интересная встреча получилось между «Динамо» и «Краснодаром». «Быки» удивили своей хорошей игрой. «Бело-голубые» неплохо начали встречу, имели интересные моменты, но гости взяли своей суперготовностью. Они смотрелись побыстрее, помобильнее хозяев в целом. Возможно, в «Динамо» после смены тренера еще идет притирание, ребята подстраиваются под новые требования Лички. На фоне «Краснодара» оно смотрелось тяжеловато.

- ЦСКА уступил «Уралу» и остался без центральных защитников после травмы Роши. Неудачное начало сезона.

- Да. Я уверен, это травма Роши скажется в дальнейшем. А так пока сложно говорить о перспективах команды, потому что кто-то тяжелее втягивается в сезон, кто-то легче. Это только начало чемпионата.

- У ЦСКА нет усиления, скамейка короткая. Клуб покинул один из его лидеров, Медина. Ожидать борьбы с «Зенитом» в данной ситуации не приходится?

- В прошлом году состав был неплохой. Но они потеряли Медину. Фернандес не играл у них в том сезоне, и без него команда показала хороший результат. Так что я не считаю его неприход большой проблемой. Хотя в обороне у ЦСКА был проходной двор. Сейчас выздоровел Дивеев, но потеряли Рошу. Ситуация неоднозначная.

- Вчера «Спартак» чудом выиграл у «Оренбурга», вырвав победу в самой концовке матча. Команда стабильно пропускает по два мяча еще с прошлого сезона. Может ли клуб рассчитывать на хорошие результаты с такой игрой в обороне?

- С учетом прошлогодней игры в защите, если никого не купят, будет сложно. В первой встрече сезона «красно-белые» пропустили два мяча. Хорошо, что удалось отыграться и вырвать победу. Но в обороне с прошлого года надежности не много.

- То есть без покупок на эту позицию команде будет тяжело рассчитывать на хорошие результаты?

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- У «Спартака» сорвался один трансфер. Эракович ушел в «Зенит». Возможно, купят кого-то другого, раз есть такое желание.

- «Оренбург» показал хороший футбол. Уход Лички пока ничего не поменял в этом плане. Ждете от команды хороших результатов?

- По одной игре сложно судить. «Оренбург» для «Спартака всегда был непростым соперником. Кроме того у них дома искусственное поле, и они там набирают много очков. Так что посмотрим. Приятно, что команда Ярошика показала хорошую игру и у нас появилась еще одна интересная команда, которая будет соперничать с грандами нашего чемпионата. Пока он у нас один – это «Зенит».

- Без Малкома, который скоро покинет команду, питерцам будет сложнее?

- Это у них определяющий футболист. Игра с «Пари НН» получилась тяжелая, не без вопросов к судейству. Если еще Малком уйдет, им будет не так просто, как в прошлом году.

- «Локомотив» еле вытащил ничью в матче с «Рубином». В чем видите проблемы в игре «железнодорожников», которые закончили прошлый сезон очень сильно?

- По ходу того чемпионата команда сыгрывалась, набирала и показывала хорошую игру. Все надеялось, что она продолжит в том же духе, ведь там ничего не поменялось. Возможно, они еще не вкатились в чемпионат. Надо посмотреть следующие матчи, чтобы делать какие-то выводы.

Елена Григорьевская

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Спартак Москва ЦСКА Москва Динамо Москва Андрей Коновалов
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