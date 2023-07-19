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«Спартак» показал себя готовым к новому сезону

19 Июля 2023 • 15:25 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Во вторник «Спартак» провёл последнюю репетицию перед стартом сезона в домашнем товарищеском матче против «Нефтчи». Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» делится мыслями об этом поединке.

«Спартак» напоминает себя образца осени, а не весны

Пожалуй, главное впечатление от «Спартака» –  это его настрой. По ходу прошлого сезона мы видели две разные команды Гильермо Абаскаля. Летом и осенью это была остро атакующая команда, которая активно бросалась в бой, буквально снося всех на своём пути. Весной же «Спартак» был блеклым и неказистым.

В матче с «Нефтчи» мы увидели команду, которая напоминает себя образца годичной давности. «Красно-белые», особенно в первом тайме, просто неслись вперёд, развивая атаку за атакой. Стоило потерять мяч, как подопечные Абаскаля включали прессинг и возвращали себе владение. Два пропущенных мяча к перерыву – это удача для «Нефтчи».

Правда, в том же первом тайме «Спартак» совершил традиционный провал в обороне, когда был выход один на один с Максименко. Вратарь «красно-белых» вовремя вышел, чем смутил соперника. Однако сам факт грубого провала по центру забывать не стоит.

В целом же «Спартак» показал себя хорошо подготовленным к старту нового чемпионата. В таком состоянии «красно-белые» могут рассчитывать на удачный сезон. Это притом что не было Соболева и Медины, то есть у команды есть ресурс усилиться.

Дуарте хочет играть

В первом туре Премьер-лиги не сыграет Георгий Джикия, который пропустит матч с «Оренбургом» из-за дисквалификации. В матче с «Нефтчи» с первых минут вышли Руслан Литвинов и Алексис Дуарте; возможно, именно эта пара и сыграет в следующее воскресенье. В поединке с бакинцами парагваец, которого активно критиковали в прошлом сезоне, выглядел очень достойно. Дуарте был резок, выгрызал мячи, выигрывал дуэли в воздухе.
Ещё в прошлом сезоне казалось, что на Дуарте рано спустили всех собак. Возможно, теперь парагваец уже лучше адаптировался, привык к команде и требованиям. По крайней мере в поединке с «Нефтчи» Дуарте смотрелся очень уверенно. Выводы делать рано, но парагваец дал повод считать, что он может прибавить. Вероятно, на фоне слухов о приходе нового центрального защитника Дуарте всеми силами пытается доказать, что он достоин места на поле. Даже было странно, что в перерыве парагвайца заменили, хотя тому причиной могло стать болезненное падение защитника в первом тайме.

Быстрый Бонгонда

В этом матче ждали дебюта новичка «Спартака» Тео Бонгонда, и по ходу второго тайма он появился. Не полностью сыгранный тайм в товарищеском матче – это совсем ничто, чтобы давать хоть какие-то оценки. Пока что можно отметить, что Бонгонда выделился своими быстрыми диагональными смещениями с правого фланга в центр штрафной. Это выглядит интересно и перспективно. Учитывая, что он левоногий, возможно, стоит ждать ударов с этой позиции.

По ходу первого тайма было заметно, что Зиньковского несколько раз выводили на ударную позицию как раз в зоне правого нападающего. Однако у россиянина бьющая нога всё же правая, так что отличиться ему не удалось. Говорить преждевременно, но, возможно, Абаскаль наигрывает связи, чтобы выводить футболиста в этой зоне на ударные позиции.

Как хорошо без Fan ID

И нельзя не отметить атмосферу на матче. Для похода на этот поединок не требовался Fan ID, и фанаты «красно-белых» забили трибуну В. Флаги, барабаны, баннеры, фонарики, красивое пение – как это было здорово! Было видно, что и футболисты «Спартака», для многих из которых такая атмосфера была в новинку, кайфовали от происходящего на трибунах.

Как же хочется, чтобы все матчи в нашем футболе проходили именно в такой атмосфере. Жаль, что уже в воскресенье в матче против «Оренбурга» на «Открытие Банк Арене» этого не будет.

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Ранее сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» опубликовало материал на тему: Футбольные предатели: как футболисты переходили в стан заклятых врагов.

Роман Андреев.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Тео Бонгонда Георгий Джикия РПЛ Алексис Дуарте
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