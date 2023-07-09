Кавазашвили высказался о травме Тавареша

Бывший футболист столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о втором разрыве крестообразных связок защитника «красно-белых» Томаша Тавареша.

«Думаю, что Тавареш сможет заиграть после второго разрыва крестообразных связок. Главное, чтобы он правильно восстановился, не хочется, чтобы была спешка в этом вопросе», — заявил участник ЧМ-1970 в интервью изданию «РБ Спорт». По его мнению, Тавареш является удачным подписанием московского клуба, который сможет помочь «красно-белых».

Напомним, что Томаш Тавареш стал футболистом «Спартака» зимой 2023 года. На его счету 18 матчей в футболке столичного коллектива, в которых он забил один мяч при одном ассисте.