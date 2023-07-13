Бородюк: Если бы Абаскаль занял третье место с «Химками», тогда можно было бы считать его супертренером

Российский тренер Александр Бородюк высказался о работе наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль – иностранец, который приехал ноунеймом, но дал неплохой результат? Если бы приехал в «Химки», например, и стал третьим, тогда бы мы сказали: «Вот это супертренер!» Но он приехал в «Спартак», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Напомним, 34-летний испанский специалист возглавил «Спартак» прошлым летом. По итогам минувшего сезона «красно-белые» завоевали бронзовые медали Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. Контракт Абаскаля со столичной командой рассчитан до 2025 года.