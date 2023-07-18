Камоцци: «Даже не знаю, кто такой господин Шалимов»

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на слова известного российского тренера Игоря Шалимова, назвавшего его аферистом.

Итальянский специалист признался, что ничего не знает о Шалимове, а то, что тренер сказал про него и супругу Федуна Зарему Салихову, не является правдой.

«Мне нечего сказать этому человеку. Честно, даже не знаю, кто такой господин Шалимов. Я — аферист? Нет, в «Спартаке» я выполнял свою работу», — цитирует Камоцци Sport24.

Напомним, в настоящий момент Шалимов находится без клуба. Последним местом работы 54-летнего тренера был «Урал», который он покинул в 2022 году. Также специалист возглавлял «Ахмат», «Химки» и «Краснодар».