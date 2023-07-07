«Оренбург» сыграл в боевую ничью с иранским «Трактором»

Представитель РПЛ, футбольный клуб «Оренбург» сыграл в боевую ничью с иранским клубом «Трактор» из города Тебриз. Матч состоялся в Турции в пятницу вечером и завершился со счётом 3:3.

Голами в составе южноуральской команды отметились Брайан Мансилья и Дмитрий Воробьёв, ещё один мяч в свои ворота срезал игрок оппонентов российского клуба.

Напомним, что готовятся к сезону оренбуржцы на базе футбольного клуба «Фенербахче» в провинции Болу. Команда уже провела на ней первый сбор, на очереди – второй, что пройдёт с 10 по 16 июля.

Руководит командой новый тренер – чешский специалист Иржи Ярошик, будучи игроком выступавший за «Челси», столичный ЦСКА и «Крылья Советов».

Минувший сезон под руководством Марцела Лички «Оренбург» завершил на седьмой строчке в РПЛ.

​Опубликовано точное расписание первого тура РПЛ