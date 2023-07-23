Гендиректор «Сассуоло» Карневали — о сорвавшемся переходе Рожерио в «Спартак»: «Мы не хотим иметь дело с русскими»

Генеральный директор «Сассуоло» Джованни Карневали рассказал, по какой причине сорвался переход защитника Рожерио в «Спартак».

По словам Карневали, итальянский клуб не продал Рожерио в «Спартак» по этическим соображениям, отказавшись вести дела с Россией.

«Мы не хотим иметь дело с русскими. Мы хотели, чтобы наша совесть была чиста, не вести дела с определённой страной. И да, ценой потери его бесплатно. Если поступят предложения от других клубов, мы их оценим», — цитирует Карневали La Gazzetta dello Sport.

В минувшем сезоне 25-летний Рожерио провёл за «Сассуоло» 37 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает бразильского футболиста в 5,5 миллионов евро.

Напомним, сегодня, 23 июля, в рамках первого тура чемпионата России «Спартак» встретится с «Оренбургом». Начало — в 17:30 по московскому времени.