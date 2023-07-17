Между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» продолжаются переговоры по трансферу центрального защитника Страхиньи Эраковича.

По информации Metaratings, пока стороны не могут договориться. На данный момент братские клубы еще далеки от соглашения по переходу 22-летнего игрока.

Ранее появилась информация, что сербский клуб согласился продать Эраковича «красно-белым» за семь миллионов евро.

В сезоне-2022/23 защитник провел 47 матчей во всех турнирах и отдал два голевых паса.

В первом туре РПЛ подопечные Гильермо Абаскаля встретятся с «Оренбургом». Поединок пройдет 23 июля и начнется в 17:30 по мск.