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Гойкович объяснил, почему не захотел приостанавливать контракт с «Оренбургом»

12 Июля 2023 • 22:57 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович признался, что не задумывался о приостановке контракта с российским клубом.

27-летний босниец заявил, что уважает сотрудников клуба, поэтому не смог бы поступить подобным образом.

«У меня есть уважение к «Оренбургу», к директору, к тренеру, к городу, к людям, которые брали меня в клуб и дали возможность показать свои качества. Я не мог просто взять и сказать им — я ухожу», — цитирует Гойковича «РБ Спорт».

Напомним, весной прошлого года иностранные футболисты получили возможность приостанавливать свои контракты с российскими клубами в одностороннем порядке.

Гойкович выступает за «Оренбург» с осени 2020 года. В минувшем сезоне защитник провёл в чемпионате России 24 матча, забил один гол и отдал три результативные передачи. Действующий контракт футболиста с южноуральским клубом рассчитан до лета 2024 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
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