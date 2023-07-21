​РПЛ возвращается!

После летнего межсезонья длиной в 48 дней Российская премьер-лига возвращается. В пятницу, 21 июля, открывать новый чемпионат будет поединок между «Динамо» и «Краснодаром». Футболисты и зрители на «ВТБ Арене» услышат стартовый свисток в 19:00 (здесь и далее – московское время). Не пропустите текстовую трансляцию.

В субботу, 22 июля, программа первого тура Премьер-лиги будет широкой – в неё войдут четыре матча. В 13:00 игру начнут «Урал» и ЦСКА, в 15:15 – «Пари НН» и «Зенит», в 17:30 – «Локомотив» и «Рубин», а в 20:00 – «Ахмат» и «Крылья Советов».

Первый тур нового чемпионата России будет закрываться в воскресенье, 23 июля. На этот день запланированы три игры. «Спартак» и «Оренбург» начнут свой очный матч в 17:30, а в 20:00 параллельно стартуют матчи «Сочи» - «Балтика» и «Ростов» - «Факел».

Отметим, что чемпионом России в каждом из пяти последних сезонов становился «Зенит».