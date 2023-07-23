Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о победе над «Оренбургом».

- Почему победа над «Оренбургом» получилась такая тяжелая?

- Потому что мы играли с хорошей командой. Никому с «Оренбургом» легко не будет и не было. Еще в прошлом сезоне мы поняли, что там собраны квалифицированные футболисты. Команда хорошо выстроена. В прошлом сезоне это была тренерская команда и в этом тоже. Видна тренерская работа.

- У «Оренбурга» новый наставник. Что-то изменилось в игре этой команды по сравнению с прошлым сезоном?

- Конечно. Плюс-минус мы понимали сильные стороны и понимали, от чего они будут отталкиваться. Все, что у них работало в прошлом сезоне, по-прежнему работает.

- Почему по ходу матча «Спартак» проигрывал, пропустив два мяча?

- «Оренбург» знает, как забивать, как атаковать. Получилось так, что забили нам дважды.

- Насколько сильно не хватало в обороне Джикии?

- В любом случае его не хватало – это наш капитан.

- Как приняли в команде новичков?

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- Отлично. Все достаточно хорошо общаются и друг другу рады.

- Почему сегодня не попал в заявку Медина? В клубе говорили, что это из-за микротравмы, но сам игрок сказал, что полностью готов к матчу.

- Если бы он был в порядке, то тренировался бы с командой.

- А он не тренируется с командой?

- Нет. У него была микротравма.

- На матче присутствовал бывший защитник «Спартака» Боккетти. Он общался с ребятами?

- Мы виделись с ним, поздоровались. Перед игрой ему было не особо удобно, а после игры пообщались. Нам сказали перед матчем, что он нанесет первый удар по мячу. Мы рады его приезду. Просто мало кто из ребят его застал в «Спартаке». Всего несколько человек. Я тоже застал. Около года, наверное, мы поиграли вместе. Понятно, что это опыт, что это классный футболист. Мы всегда ему рады.

- «Спартак» - единственная команда среди московских, которая не потеряла очки в первом туре. Почему Москва буксует?

- «Спартаку» было тоже очень тяжело. Чемпионат показывает, что все команды сейчас квалифицированные и что всем будет тяжело.

- Еще новички нужны «Спартаку»?

- Не ко мне вопрос.

- Как вы себя чувствуете? Готовы играть на сто процентов?

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- Да, конечно. Если бы не был готов, то не играл бы.

Елена Григорьевская