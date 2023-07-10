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В «Кадисе» подтвердили переход Бонгонда в «Спартак»

10 Июля 2023 • 14:08 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Спортивный директор «Кадиса» Хуан Хосе Лоренсо подтвердил информацию о переходе нападающего Тео Бонгонда в «Спартак».

«Трансфер Бонгонда в «Спартак» согласован. Ждём прохождение игроком медицинского обследования», — цитирует спортивного директора испанского клуба Sport24.

Ранее сообщалось, что Бонгонда и другой новобранец московского клуба Хесус Медина уже находятся на «Открытие Арене».

В минувшем сезоне 27-летний Бонгонда провёл за «Кадис» 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее он также выступал за «Сельту», «Генк» и турецкий «Трабзонспор».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кадис Тео Бонгонда трансферы футбола - лето 2023
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