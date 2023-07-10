В «Кадисе» подтвердили переход Бонгонда в «Спартак»

Спортивный директор «Кадиса» Хуан Хосе Лоренсо подтвердил информацию о переходе нападающего Тео Бонгонда в «Спартак».

«Трансфер Бонгонда в «Спартак» согласован. Ждём прохождение игроком медицинского обследования», — цитирует спортивного директора испанского клуба Sport24.

Ранее сообщалось, что Бонгонда и другой новобранец московского клуба Хесус Медина уже находятся на «Открытие Арене».

В минувшем сезоне 27-летний Бонгонда провёл за «Кадис» 32 матча, забил четыре гола и отдал три результативные передачи. Ранее он также выступал за «Сельту», «Генк» и турецкий «Трабзонспор».