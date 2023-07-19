Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ловчев заявил, что у «Спартака» дырявая защита

19 Июля 2023 • 17:40 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «красно-белых» в защите.

«Клуб в цейтноте пытается усилить защиту. Она дырявая, очень много недочетов в игре. Как только стандарт у своих ворот — это полгола. Именно эту линию и надо было усиливать в первую очередь», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет купить центрального защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича, но его перехватил «Зенит». Кроме того, столичный клуб продолжает вести переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Давинсона Санчеса, а также пытается подписать крайнего защитника «Сассуоло» Рожерио да Силву.

23 июля «Спартак» откроет для себя новый сезон чемпионата России матчем против «Оренбурга». Начало игры запланировано на 17:30 по мск.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Ловчев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ОРЕНБУРГ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июля
18:11 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: «Фейеноорд» хочет купить Сперцяна, решение за игроком
17:48 · Россия. Премьер-лига
Ловчев — о переходе Эраковича в «Зенит»: «Сработали финансовые отношения «Црвены Звезды» с «Газпромом»
17:46 · Россия. Премьер-лига
​Дзагоев тренируется на базе ЦСКА
17:40 · Россия. Премьер-лига
Ловчев заявил, что у «Спартака» дырявая защита
17:38 · Россия. Премьер-лига
Бышовец оценил возможный уход Вендела и Малкома из «Зенита»
17:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» разрешил Малкому вести переговоры с клубом из Саудовской Аравии слухи
17:24 · Россия. Премьер-лига
Агент Дивеева: «Из-за повреждения Игорь может пропустить ближайшие игры»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Афанасьев: «У «Зенита» будут конкуренты за чемпионство»
17:17 · Россия. Премьер-лига
​Fan ID в России не отменят – правительство
17:14 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» хочет получить за Малкома более 50 миллионов евро слухи
16:47 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал четыре клуба, которые будут бороться за чемпионство в РПЛ
16:39 · Россия. Премьер-лига
Осинькин: Реализация? Важнее, чтобы была игра
16:25 · Россия. Премьер-лига
​Божович оценил трансфер Марио Фернандеса в «Зенит»
16:18 · Россия. Премьер-лига
​Колосков: «Зенит» не является фаворитом РПЛ на сегодняшний день»
16:17 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» или «Спартак»: Рианчо назвал самый популярный клуб в России
Все новости
Рекомендуем