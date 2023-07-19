Ловчев заявил, что у «Спартака» дырявая защита

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев поделился мнением об игре «красно-белых» в защите.

«Клуб в цейтноте пытается усилить защиту. Она дырявая, очень много недочетов в игре. Как только стандарт у своих ворот — это полгола. Именно эту линию и надо было усиливать в первую очередь», — написал Ловчев в своем телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что «Спартак» хочет купить центрального защитника «Црвены Звезды» Страхинью Эраковича, но его перехватил «Зенит». Кроме того, столичный клуб продолжает вести переговоры с «Тоттенхэмом» по трансферу Давинсона Санчеса, а также пытается подписать крайнего защитника «Сассуоло» Рожерио да Силву.

23 июля «Спартак» откроет для себя новый сезон чемпионата России матчем против «Оренбурга». Начало игры запланировано на 17:30 по мск.