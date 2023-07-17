Франки: Рожерио сможет заиграть в РПЛ, это хороший защитник для «Спартака»

Журналист Массимо Франки высказался о возможном трансфере защитника «Сассуоло» Рожерио да Силвы в «Спартак».

«Рожерио – хороший защитник, он усилит «Спартак». Он сто процентов сможет заиграть в РПЛ, в Серии А он показал, что на многое способен», — приводит слова Франки «РБ Спорт».

Ранее агент 25-летнего бразильца заявил, что Рожерио близок к переходу в московский «Спартак». Сообщалось, что игрок будет зарабатывать в стане «красно-белых» порядка двух миллионов евро в год.

Действующий контракт Рожерио с «Сассуоло» рассчитан до следующего лета. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет 5,5 млн евро.