«Спартак» торгуется с «Црвеной Звездой» по условиям трансфера центрального защитника Страхиньи Эраковича.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Црвена Звезда» и «Спартак» по-прежнему не согласовали трансферную стоимость футболиста. Московский клуб предложил 7 млн евро, что не до конца устраивает «Црвену Звезду», которая желает получить 9 млн.

Кроме того, клуб из Сербии настаивает на повышенном проценте от перепродажи: «Црвена Звезда» хочет получить 15% от будущего трансфера футболиста, в то время как «Спартак» предлагает 10%. Условия личного контракта с 22-летним центрбеком уже согласованы.