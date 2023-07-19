Хаджи верит в золотой дубль «Спартака»

Бывший сотрудник «Спартака» Александр Хаджи поделился мнением о перспективах «красно-белых» в предстоящем сезоне.

«Я верю, что «Спартак» в будущем сезоне станет чемпионом и обладателем Кубка России. Но для этого команде надо очень много работать. Очень много нужно приложить усилий», — приводит слова Хаджи Rusfootball.

Напомним, по итогам прошлого чемпионата России «Спартак» занял третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 54 очка. В Кубке России подопечные Гильермо Абаскаля добрались до полуфинала.

«Спартак» откроет новый сезон для себя домашним матчем против «Оренбурга». Встреча пройдет 23 июля и начнется в 17:30 по московскому времени.