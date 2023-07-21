Итальянский журналист: «Шалимова в Италии знают намного лучше, чем Камоцци»

Итальянский журналист Массимилиано Мартини высказался о конфликте между известным российским тренером Игорем Шалимовым и Франко Камоцци, который ранее работал советником бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, ранее Шалимов назвал Камоцци аферистом. Итальянец же признался, что ничего не знает о 54-летнем специалисте, назвав его высказывания ложными.

«Шалимова знают в Италии, он один из лучших российских игроков в Серии А. Что касается Камоцци, то не знаю, что это за менеджер. Может, в России его знают лучше», — цитирует Мартини Sport24.

Напомним, что в период своей игровой карьеры Шалимов выступал за «Интер», «Удинезе» и «Наполи». Последним местом работы российского тренера на сегодняшний день остаётся «Урал», который он покинул летом 2022 года.