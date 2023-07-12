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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Гендиректор «Спартака» высказался о возможном изменении названия стадиона

12 Июля 2023 • 15:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Оренбург
23.07 17:30

Олег Малышев, который в прошлом месяце стал генеральным директором «Спартака», высказался о ситуации с возможным изменением названия домашнего стадиона клуба.

«Контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона рассчитан до конца 2023 года. Окончательное решение о том, будет ли продан нейминг или будет название «Лукойл Арена», ещё не принято. Рассматриваются разные варианты», - рассказал Малышев журналистам.

В прошлом чемпионате России «Спартак» занял третье место. Ближайший официальный матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 23 июля – против «Оренбурга». Это будет игра первого тура РПЛ. 

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Спартак Москва Открытие Банк Арена Олег Малышев
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