​Гендиректор «Спартака» высказался о возможном изменении названия стадиона

Олег Малышев, который в прошлом месяце стал генеральным директором «Спартака», высказался о ситуации с возможным изменением названия домашнего стадиона клуба.

«Контракт с банком «Открытие» на нейминг стадиона рассчитан до конца 2023 года. Окончательное решение о том, будет ли продан нейминг или будет название «Лукойл Арена», ещё не принято. Рассматриваются разные варианты», - рассказал Малышев журналистам.

В прошлом чемпионате России «Спартак» занял третье место. Ближайший официальный матч команда Гильермо Абаскаля проведёт 23 июля – против «Оренбурга». Это будет игра первого тура РПЛ.