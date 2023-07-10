Малых: «Игроки «Оренбурга» не успели попрощаться с Личкой»

Опытный защитник «Оренбурга» Андрей Малых рассказал, как в команде произошла смена тренера. Напомним, что этим летом прежний наставник южноуральцев Марцел Личка покинул клуб, перейдя на аналогичную должность в московское «Динамо».

«Особо не успели попрощаться с Марцелом, ибо всё произошло, когда все были в отпуске. Но мы ещё встретимся и обязательно пообщаемся», - делится Малых с «Матч ТВ», добавляя, что расставание произошло абсолютно бесконфликтно.

Напомним, что теперь «Оренбург» тренирует другой чех – бывший футболист ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик. В первом туре нового сезона РПЛ клуб Ярошика встретится в гостях с московским «Спартаком».

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