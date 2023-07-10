Агент Николсона отреагировал на слухи об интересе «Генка» к ямайскому футболисту

Ненад Портега, агент нападающего «Спартака» Шамара Николсона, отреагировал на информацию о возможном переходе своего клиента в бельгийский «Генк».

«Интерес со стороны «Генка»? Пока ничего конкретного здесь нет», — цитирует агента Metaratings.

Напомним, Николсон перешёл в «Спартак» в январе 2022 года из «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. За «красно-белых» 26-летний нападающий успел провести 43 матча, забить 12 голов и отдать четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Ямайки в 4,5 миллиона евро.

Свой первый матч в новом розыгрыше РПЛ «Спартак» проведёт 23 июля против «Оренбурга». Начало встречи запланировано на 17:30 по московскому времени.