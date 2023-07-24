Стукалов оценил игру Бонгонда в матче с «Оренбургом»

Известный российский специалист Борис Стукалов высказался об игре новичка московского «Спартака» Тео Бонгонда в матче первого тура Российской премьер-лиги против «Оренбурга» (3:2).

Эксперт отметил, что выводы по игре правого вингера ещё делать рано, однако видно, что у него есть определённое мастерство.

«Но в каких кондициях он сейчас находится? Готов ли активно двигаться весь матч? Ответы возможны только после нескольких игр», - приводит слова Стукалова Bobsoccer.ru.

Бонгонда вышел на замену на 68-й минуте и смог отметиться результативной передачей.

Напомним, что форвард перешёл в «Спартак» из «Кадиса» за семь миллионов евро, заключив контракт до 30 июня 2027 года.