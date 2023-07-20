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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петрушин: «Зенит» потеряет очки с «Пари НН», а «Спартак» обыграет «Оренбург»

20 Июля 2023 • 11:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
21.07 19:00

Ветеран «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на игры первого тура РПЛ.

- Матч, который откроет наш чемпионат, «Динамо» - «Краснодар». На чьей стороне ваши симпатии?

- Очень хотелось бы, чтобы для «Динамо» первая игра с новым тренером сложилась удачно, и клуб стартовал бы с победы. В принципе два сезона подряд команда начинала чемпионат хорошо. «Краснодар» - достойный соперник. В прошлом сезоне, особенно во второй части, «быки» показывали очень приличный футбол. Думаю, гости дадут бой «Динамо». Первая игра всегда накладывает свой отпечаток. Будет много зрителей. Не могу сказать, что я уверен в победе «бело-голубых», но оценил бы их шансы на успех, как 60 на 40. Свое поле должно сказаться.

- В матче «Урал» - ЦСКА фаворит очевиден?

- Я его не вижу. Для Ганчаренко это будет принципиальная игра. Возможно, даже самая важная в сезоне. Я отдам предпочтение «Уралу», потому что он играет дома. Здесь еще многое будет зависеть от состава, как много травмированных футболистов у ЦСКА. Мы помним, что места ведущих игроков, которые выбыли из-за повреждений, занимала молодежь. Поэтому от данного фактора многое будет зависеть.

- «Пари НН» не сможет ничего противопоставить «Зениту»?

- По последним матчам «Зенит» не впечатлил. Не в очень хорошем состоянии находятся ведущие игроки – Малком, Клаудиньо. Если Юрану удастся выключить этих ребят, «Пари НН» вполне может сыграть дома вничью. А если повезет, то и обыграть смогут. Все-таки питерцы сейчас не в том состоянии. То, что я увидел в предсезонном турнире, меня не впечатлило.

- «Локомотив» примет «Рубин». Не сомневаетесь в победе команды Галактионова?

- Шансов больше у «железнодорожников». Они играют дома. Но для тренера «Рубина» Рашида Рахимова это будет важная игра. Он долго не работал. Плюс последний его опыт в РПЛ был неудачный. Поэтому он постарается дать бой «Локомотиву», но хозяева на сегодня сильнее. Если в нападении у них сыграет оптимальный состав, то гостям будет непросто. Рахимов в принципе умеет играть в закрытый футбол, и думаю, его мы и увидим.

- «Ахмат» примет «Крылья Советов». У грозненцев больше шансов на победу?

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- Однозначно. Конец сезона клуб провел здорово. А у самарцев опять проблемы с составом. Команду потихоньку растаскивают. К тому же перед «Ахматом» в этом чемпионате будут стоять высокие задачи, насколько мне известно. Прошлый сезон команда закончила здорово, и думаю, она будет пытаться попасть в тройку. Дома клуб имеет преимущество над соперниками. Да и по составу там меньше изменений, чем в Самаре.

- Что думаете о матче «Спартак» - «Оренбург»?

- «Спартак» обыграет гостей. Все-таки у «Оренбурга» была смена тренера, и мы не знаем, что из себя представляет Ярошик как тренер. Я не уверен, что будет разгром, но главное для «красно-белых» - набрать три очка и удачно начать сезон. 1:0 – это тоже победа. За нее также дают три очка. Поэтому счет здесь не так важен. Главное – победить. Понятно, что «Спартак» - фаворит в этой встрече.

- «Ростов» примет «Факел». К какому результату больше склоняетесь?

- «Ростов», как и «Динамо», два последних сезона здорово стартовал, только дальше были проблемы, и команды сдувались из-за короткой скамейки. Думаю, южане обыграют «Факел».

- «Сочи» примет «Балтику». Хозяева победят?

- Интересная будет игра. Думаю, Игнашевич даст бой «Сочи» и увезет ничью. Его команда сыграет в закрытый футбол, я уверен. Оценил бы шансы команд, как равные.

Елена Григорьевская

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