Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Запросов по Гойковичу в клубе нет»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем боснийского защитника Ренато Гойковича.

По словам Андреева, в настоящий момент «Оренбург» не ведёт переговоров по возможному переходу Гойковича.

«Запросов по Гойковичу в клубе нет, нам ничего ни от кого не поступало», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Гойкович провёл за «Оренбург» 27 матчей, забил один гол и отдал три результативные передачи. Цвета южноуральского клуба босниец защищает с осени 2020 года. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

Свой первый матч в новом сезоне «Оренбург» проведёт 23 июля против «Спартака». Начало — в 17:30 по московскому времени.