Камоцци назвал Соболева и Дзюбу лучшими нападающими РПЛ

Франко Камоцци, экс-советник бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна, назвал Александра Соболева («Спартак») и Артёма Дзюбу («Локомотив») лучшими нападающими РПЛ.

«Кого считаю лучшим нападающем в РПЛ сейчас? Всё очень просто: Артём Дзюба и Саша Соболев. Они лучшие на своей позиции», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 26-летний Соболев провёл за «красно-белых» 32 матча, забил 15 голов и отдал девять результативных передач. На счету 34-летнего Дзюбы восемь мячей и пять передач в 13 играх за «Локомотив».

Напомним, первый тур нового розыгрыша чемпионата России запланирован на 21-23 июля.