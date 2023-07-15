Защитник «Сассуоло» Рожерио да Силва близок к переходу в московский «Спартак».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», «Сассуоло» не планировал продавать Рожерио в это трансферное окно. У клуба было несколько предложений по защитнику, однако «Сассуоло» их отклонял. Ситуацию изменило желание футболиста переехать в Россию, после этого «Сассуоло» согласился вступить в переговоры со «Спартаком». Сейчас клубы обсуждают условия трансфера. Как уже сообщалось, личный контракт футболиста уже согласован.