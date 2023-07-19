Пименов: «Спартаку» по силам выиграть чемпионат и Кубок

Бывший футболист «Локомотива» Руслан Пименов отреагировал на слова председателя совета директоров «Спартака» Александра Матыцына о задачах команды на сезон. По словам функционера, «красно-белые» должны будут стать первыми в Российской премьер-лиге и завоевать национальный Кубок.

«Отличная и правильная задача на сезон. Под силу ли это «Спартаку»? Думаю, да. Смотрим чемпионат», — заявил Пименов «Матч ТВ».

В прошлом сезоне «Спартак» занял третье место в чемпионате России, завоевав бронзовые медали. В Кубке России команда Гильермо Абаскаля остановилась в полуфинале.

Старт нового сезона РПЛ для «Спартака» произойдет 23 июля. В этот день «красно-белые» встретятся с «Оренбургом». Начало поединка запланировано на 17:30 по мск.