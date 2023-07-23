​В «Спартаке» назвали причину отсутствия Медины в заявке на матч

В воскресенье «Спартак» проведёт домашний матч против «Оренбурга» в рамках первого тура Премьер-лиги. В заявке «красно-белых» не оказалось полузащитника Хесуса Медины, который в летнее трансферное окно перебрался в клуб из ЦСКА. Комментарий на этот счёт дали в «Спартаке».

«Медина продолжает восстановление после микроповреждения, поэтому не сыграет», - сказали в пресс-службе «Спартака» сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Спартак» и «Оренбург» начнут матч чемпионата России в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции.