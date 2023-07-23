Селюк: «Оренбург» всегда плохо играет на выезде, поэтому ставлю на победу «Спартака»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от матча первого тура РПЛ, в котором «Спартак» примет на своём поле «Оренбург».

Селюк считает, что в предстоящей встрече «Спартак» добьётся успеха, так как «Оренбург» не лучшим образом выступает на выезде. Напомним, нынешним летом «Оренбург» возглавил Иржи Ярошик, сменивший на этом посту своего соотечественника Марцела Личку.

«Оренбург» всегда плохо играет на выезде, даже при Личке так было. Побеждает на синтетике дома. Поэтому ставлю на победу «Спартака», — цитирует Селюка «СпортКП».

Матч «Спартак» — «Оренбург» состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 17:30 по московскому времени.