Генеральный директор итальянского «Сассуоло» Джованни Карневали в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на информацию об интересе «Спартака» к защитнику Рожерио.

«Да, действительно, мы общаемся со «Спартаком» по Рожерио. «Спартак» очень в нём заинтересован», — сказал Карневали.

Ранее сообщалось, что переход 25-летнего бразильца может обойтись «Спартаку» в восемь миллионов евро.

В минувшем сезоне защитник провёл за «Сассуоло» 37 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает Рожерио в 5,5 миллионов евро.