Рианчо назвал испанские клубы, которые похожи на «Спартак» и «Зенит»

Испанский тренер Рауль Рианчо сравнил московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит» с клубами из Испании.

«По моим ощущениям, «Бетис» очень похож на «Спартак», а «Зенит» — почти копия «Реал Сосьедада». Мне так кажется», — приводит слова Рианчо портал «РБ Спорт».

Завтра, 21 июля, состоится старт нового розыгрыша Российской премьер-лиги. В этот день «Динамо» сыграет к «Краснодаром».

Соперником «Спартака» в первом туре чемпионата России станет «Оренбург» (23 июля), а «Зенит» сойдется в поединке с «Пари НН» (22 июля).

Добавим, новый сезон чемпионата Испании начнется 11 августа.